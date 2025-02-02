Источник: лучший бомбардир «Арсенала» Турищев может перейти в «Ротор»
Форвард Максим Турищев может перейти из тульского «Арсенал» в «Ротор», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, на данный момент клубы согласовывают переход нападающего при участии «Ростова», бывшего клуба игрока, куда он должен был вернуться после окончания сезона. Отмечается, что в случае перехода Турищева в «Ротор», «Ростов» сохранит права на форварда.
В этом сезоне на счету Турищева 18 матчей за «Арсенал», в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|5
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|22-31
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|7
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
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Урал
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Александр Юшин
Родина
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