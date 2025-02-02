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Источник: лучший бомбардир «Арсенала» Турищев может перейти в «Ротор»

Сергей Ярошенко
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Форвард Максим Турищев может перейти из тульского «Арсенал» в «Ротор», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент клубы согласовывают переход нападающего при участии «Ростова», бывшего клуба игрока, куда он должен был вернуться после окончания сезона. Отмечается, что в случае перехода Турищева в «Ротор», «Ростов» сохранит права на форварда.

В этом сезоне на счету Турищева 18 матчей за «Арсенал», в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
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2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
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 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
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 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
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