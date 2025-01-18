Источник: Корян и Камара могут покинуть «Торпедо»

Полузащитники «Торпедо» Аршак Корян и Мамаду Камара близки к уходу из клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, в клубе уже уведомили 29-летнего россиянина о том, что он покинет «Торпедо». 23-летний малиец также с высокой долей вероятности уйдет из команды в связи с тем, что «Торпедо» не вписывается в лимит на легионеров.

После 21 тура «Торпедо» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.