Источник: клубы Бразилии и ОАЭ интересуются полузащитником «Балтики» Фернандесом

Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес этой зимой может покинуть клуб из Калининграда, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в 22-летнем футболисте заинтересовано несколько клубов из Бразилии и ОАЭ. Однако пока официального предложения по игроку «Балтика» не получала.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Балтику» 18 матчей в первой лиге и FONBET Кубке России, забив шесть мячей и сделав две результативные передачи. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2027 года.