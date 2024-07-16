Источник: интересовавший «Спартак» Довбня может вернуться в «Шинник»
Голкипер Александр Довбня может продолжить карьеру в «Шиннике», за который выступал в минувшем сезоне до истечения контракта, сообщает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, клуб из Ярославля сделал предложение контракта 37-летнему футболисту и ждет ответа.
Ранее Довбня покинул расположение «Челябинска», где проходил просмотр с середины июня. 9 июля появилась информация, что Довбня в ближайшее время может присоединиться к «Спартаку».
В минувшем сезоне вратарь провел 33 игры за команду из Ярославля, пропустив 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль. До этого он также выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|00:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|20.07
|00:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|20.07
|00:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|20.07
|00:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
|20.07
|00:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|20.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|20.07
|00:00
|
Тюмень – Алания
|- : -
|20.07
|00:00
|
Урал – Шинник
|- : -
|20.07
|00:00
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1