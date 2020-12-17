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Источник: Геркус будет баллотироваться в президенты ФНЛ

21:05
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на пост президента ФНЛ, утверждает RT. Отмечается, что он уже заручился поддержкой клубов.

ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке.

Геркус был гендиректором «Локо» с лета 2016 по конец 2018 года. При нем железнодорожники выиграли чемпионат и Кубок России.

Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/814095-gerkus-prezident-fnl

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