Источник: Геркус будет баллотироваться в президенты ФНЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на пост президента ФНЛ, утверждает RT. Отмечается, что он уже заручился поддержкой клубов.

ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке.

Геркус был гендиректором «Локо» с лета 2016 по конец 2018 года. При нем железнодорожники выиграли чемпионат и Кубок России.

Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля.