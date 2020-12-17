Источник: Геркус будет баллотироваться в президенты ФНЛ
21:05
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на пост президента ФНЛ, утверждает RT. Отмечается, что он уже заручился поддержкой клубов.
ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке.
Геркус был гендиректором «Локо» с лета 2016 по конец 2018 года. При нем железнодорожники выиграли чемпионат и Кубок России.
Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/814095-gerkus-prezident-fnl
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю