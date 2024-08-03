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Сегодня, 15:34

Источник: Гбамбле вернули к тренировкам в «Торпедо»

Алина Савинова
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Вингер Нене Гбамбле тренируется с основным составом «Торпедо», сообщает Metaratings.ru. При этом клуб не заявляет его на сезон.

Ранее главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отказался работать с Гбамбле, после того как агент ивуарийского футболиста Дмитрий Селюк раскритиковал другого новичка автозаводцев — колумбийца Вилинтона Апонсе.

На данный момент в заявке «Торпедо» трое легионеров из четырех допустимых в первой лиге — Боян Роганович, Марио Чурич и Вилинтон Апонса. После скандала с Гбамбле московский клуб вступил в переговоры с «Блэк Старз» по трансферу малийца Мамаду Камара, который на правах аренды выступает за «Милсами». Если черно-белые подпишут малийского полузащитника, для Гбамбле квоты уже не будет.

По информации источника, руководство «Торпедо» отдает предпочтение ивуарийцу, но все зависит от позиции Кононова.

Гбамбле перешел из «Ахмата» в «Торпедо» летом нынешнего года за 70 тысяч евро, подписав контракт на год.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
9
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
10
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
11
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
12
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
13
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
14
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
15
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 - : -
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
3.08 16:00
Урал – Сокол
 - : -
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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