Источник: Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе
В новороссийском «Черноморце» рассматривают вариант с увольнением главного тренера Вадима Гаранина уже на следующей неделе, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, инвестор клуба Сергей Шишкарев принял такое решение по итогам встречи первой лиги против «Сочи» (1:2) 10 августа. В качестве сменщика Гаранина рассматривают кандидатуры Сергея Ташуева, Дмитрия Пятибратова и Алексея Стукалова, приход которого в «Черноморец» лоббирует спортивный директор команды Владимир Бут.
Гаранин возглавляет «Черноморец» с ноября 2023 года. В этом сезоне клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения в пяти матчах первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
4
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|0 : 1
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 1
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|2 : 2
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Руслан Червяков
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0