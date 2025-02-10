Источник: Фернандес близок к трансферу в азербайджанский клуб

Бразильский вингер Алекс Фернандес может покинуть «Балтику», сообщает Legalbet.ru.

10 января 22-летний футболист должен прилететь в Баку, чтобы перейти в один из клубов чемпионата Азербайджана. Предположительно игрока подпишет «Нефтчи».

В текущем сезоне Алекс участвовал в 18 матчах за балтийцев во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста действует до лета 2027 года. Его стоимость на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.