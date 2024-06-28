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Источник: экс-игрок «Факела» и «Ростова» Акбашев перейдет в КАМАЗ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Факела» и «Ростова» Роман Акбашев близок к подписанию контракта с КАМАЗом из первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб и игрок, который пребывает в статусе свободного агента, согласовали контракт на один год. Главный тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов на протяжении трех недель лично вел переговоры с Акбашевым, имевшим предложения из первой лиги и Казахстана.

32-летний Акбашев уже выступал в челнинском клубе с 2013-го по 2015 год. В прошлом сезоне хавбек провел 18 матчей в чемпионате России без результативных действий.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК КАМАЗ
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Экс-игрок тульского «Арсенала» Левин перешел в «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Эгаш Касинтура

Динамо

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Енисей, Акрон

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И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 20 1 6
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Алания

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