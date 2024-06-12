Источник: «Черноморец» выкупит у «Зенита» Родионова

«Черноморец» выкупит у «Зенита» вингера молодежной сборной России Илью Родионова, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, новороссийцы воспользовались соответствующей опцией в арендном договоре. Компенсация за игрока составляет 10 миллионов рублей.

Кроме того, клуб сделал запрос в «Зенит» по 20-летнему полузащитнику Кириллу Столбову. Главный тренер команды Вадим Гаранин хочет вызвать игрока на сбор.

По итогам минувшего сезона «Черноморец» занял 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 35 очков за 34 матча.