Источник: «Черноморец» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

У «Черноморца» из Новороссийска возникли серьезные финансовые проблемы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев после ухода из «Черноморца» выделил клубу обещанные на 2025 год 200 миллионов рублей. Бюджет, обозначенный мэрией на сезон-2025/26, составляет 450 миллионов. Однако на данный момент у «Черноморца» почти не осталось денег на клубных счетах — значительные суммы были направлены на покрытие долгов, зарплаты и компенсации.

Если в ближайшее время «Черноморец» не решит финансовые проблемы, то может столкнуться с большими проблемами вплоть до потери профессионального статуса.

Команда из Новороссийска набрала 15 очков в 13 турах первой лиги и занимает 12-е место в турнирной таблице.