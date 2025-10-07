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7 октября 2025, 16:28

Источник: «Черноморец» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

Алина Савинова

У «Черноморца» из Новороссийска возникли серьезные финансовые проблемы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев после ухода из «Черноморца» выделил клубу обещанные на 2025 год 200 миллионов рублей. Бюджет, обозначенный мэрией на сезон-2025/26, составляет 450 миллионов. Однако на данный момент у «Черноморца» почти не осталось денег на клубных счетах — значительные суммы были направлены на покрытие долгов, зарплаты и компенсации.

Если в ближайшее время «Черноморец» не решит финансовые проблемы, то может столкнуться с большими проблемами вплоть до потери профессионального статуса.

Команда из Новороссийска набрала 15 очков в 13 турах первой лиги и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат
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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
1.08 16:00 Ленинградец – Сочи - : -
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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