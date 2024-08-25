Источник: «Черноморец» проявляет интерес к защитнику «Химок» Варатынову
Новороссийский «Черноморец» проявляет заинтересованность в услугах защитника «Химок» Сергея Варатынова, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, возможна аренда 21-летнего игрока с правом выкупа.
Варатынов в нынешнем сезоне принял участие только в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга».
Источник: Metaratings.ru
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|
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|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
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|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
5
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
6
|Сокол
|7
|2
|4
|1
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|10
|
7
|Енисей
|6
|3
|0
|3
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|9
|
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|2
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|9
|
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|2
|3
|1
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|9
|
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|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
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|2
|1
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|6-5
|7
|
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|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
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|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
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33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|0 : 0
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|1 : 0
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|1 : 1
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
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|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
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|Г
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Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
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|2
|П
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0
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