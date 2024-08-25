Источник: «Черноморец» проявляет интерес к защитнику «Химок» Варатынову

Новороссийский «Черноморец» проявляет заинтересованность в услугах защитника «Химок» Сергея Варатынова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, возможна аренда 21-летнего игрока с правом выкупа.

Варатынов в нынешнем сезоне принял участие только в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга».