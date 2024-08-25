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Источник: «Черноморец» проявляет интерес к защитнику «Химок» Варатынову

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новороссийский «Черноморец» проявляет заинтересованность в услугах защитника «Химок» Сергея Варатынова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, возможна аренда 21-летнего игрока с правом выкупа.

Варатынов в нынешнем сезоне принял участие только в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга».

Источник: Metaratings.ru
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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