Источник: «Чайка» может сняться с первой лиги из-за финансовых проблем

«Чайка» близка к тому, чтобы сняться с участия в сезоне-2025/26 первой лиги из-за финансовых проблем, сообщает Metaratings.ru.

В среду, 25 июня, руководство планировало объявить о решении футболистам, но решило перенести встречу на несколько дней.

Ранее сообщалось, что клуб из Песчанокопского покинул главный тренер Сергей Первушин.

В сезоне-2024/25 «Чайка» набрала 38 очков и завершила сезон первой лиги на 13-м месте.