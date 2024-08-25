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Источник: бельгийский «Зюльте-Варегем» интересуется вингером «Алании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бельгийский «Зюльте-Варегем» заинтересован в подписании вингера владикавказской «Алании» Уильямса Чимезе, сообщает Legalbet.

По данным источника, европейский клуб готов взять 18-летнего нигерийца в аренду с правом выкупа за 300 тысяч евро. На этот переход может повлиять общее окружение Чимезе и полузащитника «Зюльте» Точукву Ннади. Сам Уильямс всерьез рассматривает этот вариант из-за недостатка игрового времени в российском клубе.

Чимезе стал игроком «Алании» в июле 2024 года. В текущем сезоне нигериец провел за клуб два матча в первой лиге, не отличившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
ФК Алания (Владикавказ)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
8
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
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Тюмень – Арсенал
 0 : 0
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Шинник – Алания
 1 : 0
24.08 18:00
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25.08 12:00
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