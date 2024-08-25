Источник: бельгийский «Зюльте-Варегем» интересуется вингером «Алании»

Бельгийский «Зюльте-Варегем» заинтересован в подписании вингера владикавказской «Алании» Уильямса Чимезе, сообщает Legalbet.

По данным источника, европейский клуб готов взять 18-летнего нигерийца в аренду с правом выкупа за 300 тысяч евро. На этот переход может повлиять общее окружение Чимезе и полузащитника «Зюльте» Точукву Ннади. Сам Уильямс всерьез рассматривает этот вариант из-за недостатка игрового времени в российском клубе.

Чимезе стал игроком «Алании» в июле 2024 года. В текущем сезоне нигериец провел за клуб два матча в первой лиге, не отличившись результативными действиями.