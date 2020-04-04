Источник: «Армавир» снимется с ФНЛ

Telegram-канал «Честность — не порок» сообщает, что «Армавир» снимется с розыгрыша Олимп-ФНЛ. В сообщении указано, что одной из причин такого решение стала пандемия коронавируса. Клуб с момента создания финансировал бизнесмен Джеван Челоянц.

«Армавир» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков в 27 матчах.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 170 159 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 978.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте