Источник: Ари покинет пост спортивного директора «Торпедо»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари в ближайшее время покинет клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство клуба приняло решение расстаться с 39-летним бразильцем. Он не ездил на последние матчи команды в Мелбет-Первой лиге.

Ари стал спортивным директором «Торпедо» в декабре 2024 года. После 30 туров черно-белые с 55 очками занимают второе место в первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 10 очков.

Во время карьеры футболиста Ари выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».