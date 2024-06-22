Источник: «Алания» может подписать нигерийского вингера 2006 года рождения

«Алания» заинтересована в подписании нигерийского вингера 2006 года рождения Уильямса Чимези, сообщает Legalbet.

По информации источника, сторона футболиста считает, что владикавказская команда сможет предоставить игроку возможность для получения практики.

В «Алании», в свою очередь, уверены, что в перспективе Чимези может заиграть в Европе, и сделка принесет клубу финансовую выгоду.

Отмечается, что Чимези уже тренируется с командой и отправится с ней на московский сбор.

По итогам сезона-2023/24 «Алания» заняла восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 49 очков за 34 тура.