Источник: «Алания» интересуется вратарем Магомедовым из клуба второй лиги
«Алания» рассматривает вариант с приобретением голкипера махачкалинского «Легиона» Алила Магомедова, сообщает Legalbet.
По информации источника, главный тренер владикавказской команды Спартак Гогниев видит в 26-летнем футболисте замену Георгию Натабашвили, который зимой может сменить клуб.
В сезоне-2024 Магомедов провел за «Легион» 44 матча во второй лиге Б и FONBET Кубке России, пропустив 34 гола и 18 раз сыграв на ноль.
«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 21 матче.
Источник: Legalbet
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|9
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|21
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|5
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|4
|7
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|1.03
|00:00
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Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
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Енисей – Алания
|- : -
|1.03
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КАМАЗ – Арсенал
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|1.03
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
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|1.03
|00:00
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|
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Александр Юшин
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