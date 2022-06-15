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Сегодня, 20:29

Томаров прокомментировал сборы «Уфы» в Аше

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Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал первый день сборов команды в Аше. Ранее сообщалось, что специалист будет готовить игроков к сезону на первом учебно-тренировочном сборе.

«Первый день на сборах — всегда сложный, ему сопутствует переезд, размещение, ряд организационных вопросов. Сегодня провели тренировку, она носила втягивающий характер на которой мы оценили функциональное состояние игроков. Наша задача — улучшение физических кондиций, подвести функциональное состояние футболистов к оптимальному», — цитирует пресс-служба «Уфы» Томарова.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетела в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/sergej-tomarov-pervyj-den-na-sborakh-vsegda-slozhnyj
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