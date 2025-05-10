Ищенко назвала выход «Балтики» в РПЛ прекрасным достижением для Калининградской области

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко поздравила «Балтику» с выходом в РПЛ. Она считает, что команда достойна играть в чемпионате России.

«Это огромная радость, все было сделано для того, чтобы команда вернулась в ту лигу, в которой достойна играть. Огромные поздравления и слова благодарности и административному составу клуба, и тренерскому штабу, естественно, игрокам. Конечно, прекрасное достижение для Калининградской области. Когда команда играет на высоком уровне, это дает возможность для молодых футболистов, выстраивается вертикаль, усиливается мотивация», — приводит ТАСС слова Ищенко.

В субботу, 10 мая, «Балтика» сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0) в матче 32-го тура первой лиги и за два тура до окончания турнира обеспечила себе выход в высший дивизион страны.

Калининградская команда вернулась в РПЛ спустя год после вылета.