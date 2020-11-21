«Иртыш» обыграл в гостях «Чертаново» и поднялся с последнего места
«Иртыш» обыграл «Чертаново» в выездном матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Победа позволила омичам обойти московскую команду в таблице и подняться с последнего места на 19-е.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
23-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:1)
Гол: Сычевой, 37.
«Чертаново»: Абаев, Ляхов, Молодняков, Гудков, Бартасевич, Левин (Молчанов, 67), Першин (Соколов, 81), Тюменцев, Молтенинов, Завезен, Пиняев (Сулейманов, 56).
«Иртыш»: Полетаев, Масловский, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Киреев (Третьяков, 90+6), Сычевой (Аршакян, 90+4), Шлеермахер (Гордиенко, 87), Стеклов, Киселев, Кротов (Подоксенов, 70).
Предупреждения: Бартасевич, 24. Кротов, 49. Стеклов, 57. Шакуро, 58. Шлеермахер, 60. Подоксенов, 90+1.
Удаление: Ляхов, 90.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
21 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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