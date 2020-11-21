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«Иртыш» обыграл в гостях «Чертаново» и поднялся с последнего места

19:05

«Иртыш» обыграл «Чертаново» в выездном матче 23-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Победа позволила омичам обойти московскую команду в таблице и подняться с последнего места на 19-е.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:1)

Гол: Сычевой, 37.

«Чертаново»: Абаев, Ляхов, Молодняков, Гудков, Бартасевич, Левин (Молчанов, 67), Першин (Соколов, 81), Тюменцев, Молтенинов, Завезен, Пиняев (Сулейманов, 56).

«Иртыш»: Полетаев, Масловский, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Киреев (Третьяков, 90+6), Сычевой (Аршакян, 90+4), Шлеермахер (Гордиенко, 87), Стеклов, Киселев, Кротов (Подоксенов, 70).

Предупреждения: Бартасевич, 24. Кротов, 49. Стеклов, 57. Шакуро, 58. Шлеермахер, 60. Подоксенов, 90+1.

Удаление: Ляхов, 90.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

21 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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