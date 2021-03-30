Илья Савченко стал новым директором академии «Чертаново»

«Чертаново» 30 марта на своей странице в Twitter сообщило об изменениях в администрации академии.

Новым директором «Чертанова» стал Илья Савченко, который до этого два года возглавлял детскую школу «Смена».

Ранее 30 марта бывший директор академии Николай Ларин объявил об уходе из клуба.

? Во вторник 29 марта руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Александрович Кондаранцев представил коллективу #Чертаново нового директора — Илью Георгиевича Савченко.



?? Последние два года Илья Савченко возглавлял футбольную школу #Смена pic.twitter.com/brMWTnEGwR — Футбольная Школа «Чертаново» (@chertanovo) March 30, 2021

«Чертаново» занимает 20-е место в розыгрыше Олимп-ФНЛ после 33-х туров с 25 очками.