Илья Савченко стал новым директором академии «Чертаново»
13:11
«Чертаново» 30 марта на своей странице в Twitter сообщило об изменениях в администрации академии.
Новым директором «Чертанова» стал Илья Савченко, который до этого два года возглавлял детскую школу «Смена».
Ранее 30 марта бывший директор академии Николай Ларин объявил об уходе из клуба.
? Во вторник 29 марта руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Александрович Кондаранцев представил коллективу #Чертаново нового директора — Илью Георгиевича Савченко.— Футбольная Школа «Чертаново» (@chertanovo) March 30, 2021
?? Последние два года Илья Савченко возглавлял футбольную школу #Смена pic.twitter.com/brMWTnEGwR
«Чертаново» занимает 20-е место в розыгрыше Олимп-ФНЛ после 33-х туров с 25 очками.
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