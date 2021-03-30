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Илья Савченко стал новым директором академии «Чертаново»

13:11
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«Чертаново» 30 марта на своей странице в Twitter сообщило об изменениях в администрации академии.

Новым директором «Чертанова» стал Илья Савченко, который до этого два года возглавлял детскую школу «Смена».

Ранее 30 марта бывший директор академии Николай Ларин объявил об уходе из клуба.

«Чертаново» занимает 20-е место в розыгрыше Олимп-ФНЛ после 33-х туров с 25 очками.

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