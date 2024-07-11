Ахметзянов стал главным тренером КАМАЗа
КАМАЗ объявил о назначении Ильдара Ахметзянова главным тренером.
«Ильдар Раушанович поступил на обучение тренерской лицензии категории PRO, что позволяет ему руководить командой в статусе главного тренера», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
Владимир Клонцак, возглавлявший команду ранее, будет заниматься развитием молодежной команды.
40-летний Ахметзянов всю тренерскую карьеру работал в КАМАЗе. В разное время он занимал должности тренера и исполняющего обязанности тренера.
В сезоне-2023/24 КАМАЗ набрал 41 очко и занял 12-е место в таблице первой лиги.
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|Балтика
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|Арсенал
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|0-0
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4
|Сочи
|0
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|0-0
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|0
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|0
|0-0
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|0
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8
|Тюмень
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|0
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9
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Нефтехимик
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|СКА-Хаб.
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|0-0
|0
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13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
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Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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