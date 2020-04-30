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Игроки «Химок» не давали согласия на снижение зарплат?

00:15
Игроки «Химок». Фото fckhimki.com
Игроки «Химок». Фото fckhimki.com
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Вчера руководство подмосковного клуба «Химки» объявило, что с футболистами проведены переговоры о временном сокращении заработной платы. Они «пошли клубу навстречу и согласились на понижение зарплаты в среднем на 40-50 процентов до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Выясняется, что это не так. Один из игроков, попросивший не называть его фамилию, сказал «СЭ»: «Нас известили об этом в одностороннем порядке, но такие вещи так не решаются. Нельзя изменить контракты приказом. Нужно договариваться. Сейчас подавляющее большинство игроков против снижения заработной платы. И факт в том, что никакой договоренности на данный момент нет».

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