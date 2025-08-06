Игроки «Факела» провели тренировку с болельщиками

Футболисты «Факела» провели разминку с участием болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Занятие проходило на Адмиралтейской площади в центре Воронежа. В нем приняли участие около 100 фанатов воронежской команды.

«Мы всегда охотно участвуем в таких мероприятиях, потому что всегда чувствуем поддержку болельщиков. Думаю, они тоже понимают, что это чувство взаимно. И им приятно, что любимые футболисты буквально в 10 м, и все мы делаем что-то вместе», — заявил главный тренер «Факела» Игорь Шалимов.

Воронежский клуб с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. На старте сезона-2025/26 «Факел» победил костромской «Спартак» (1:0), «Уфу» (1:0) и «Сокол» (1:0).