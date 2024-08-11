Игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки»

Форвард «Родины» Амур Калмыков получил серьезную травму в матче 5-го тура ФНЛ против «Чайки».

На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.

В текущем сезоне Калмыков провел 3 матча в первой лиге и отметился результативной передачей.