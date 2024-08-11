Игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки»
Форвард «Родины» Амур Калмыков получил серьезную травму в матче 5-го тура ФНЛ против «Чайки».
На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.
В текущем сезоне Калмыков провел 3 матча в первой лиге и отметился результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
4
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|0 : 1
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 1
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|2 : 2
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Руслан Червяков
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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