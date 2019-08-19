Игрок «Луча» может завершить карьеру из-за перелома челюсти

Полузащитник «Луча» Дмитрий Кулагин рискует завершить карьеру из-за перелома челюсти, сообщает «Евроспорт» со ссылкой на врача-стоматолога Владимира Чехова. 21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0).

— Перелом верхней челюсти — это проблема, которая может поставить под сомнение карьеру игрока, — сказал Владимир Чехов. — Если с диагнозом не ошиблись, то футболиста Калугина ждет долгое восстановление. Из тренировочного процесса он выпадет от трех месяцев до полугода. Но и важно, какие результаты дадут обследования у хирурга и невропатолога. Потому что перелом верхней челюсти обычно сопровождается черепно-мозговыми травмами и, как следствие, тяжелым восстановлением. Тут под сомнением не только карьера игрока, но и его нормальная жизнедеятельность. Все зависит от лечения в ближайшие несколько часов.