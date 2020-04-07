Игрок «Чертаново», находясь на самоизоляции, станцевал как в кино

Полузащитник «Чертаново» Егор Рудковский, который находится на самоизоляции дома, повторил танец Алексея Беглова из фильма «Зимний вечер в Гаграх».

Идея принадлежала директору клуба Николаю Ларину. Видео опубликовал официальный Instagram клуба. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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