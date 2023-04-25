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Игрок «Акрона» Салтыков: «Корниленко и Осинькин говорили, что сидеть на замене неправильно в моем возрасте»

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал о сборах, которые он проходил с «Крыльями Советов».

— Как вообще прошли первые сборы с командой РПЛ? Был какой-то шок от уровня или сразу вписался и не выглядел на тренировках новичком?

— Шок, наверное, был до сборов — вот я поеду с командой РПЛ, может, подпишу с ней контракт. А потом втягиваешься, понимаешь, кто как играет, растешь как футболист за счет тренировок. Все было нормально, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

— Что тебе говорили Корниленко и Осинькин летом и зимой? Может, говорили, что ждут, что вернут летом, если будешь играть в основе «Акрона»?

— Они просто говорили, что мне нужно получать игровую практику, но не видели, что я смогу играть столько же, сколько в «Акроне». Говорили, что сидеть на замене неправильно в моем возрасте. И решили, что мне лучше поехать в «Акрон».

Салтыков подписал контракт с «Крыльями Советов» в феврале 2022 года. За самарскую команду он не провел ни одного официального матча. Сначала футболист отправился в аренду в «Звезду», а затем — в «Акрон».

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-osinkin-i-kornilenko-skazali-chto-nepravilno-sidet-na-zamene-v-moyom-vozraste-245978/
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ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Гедеон Гузина

Балтика

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Рубин

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Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
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Велес

 26 1 1
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