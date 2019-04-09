Игорь Шалимов: "Когда нет результата, это никого не устраивает"

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал решение покинуть пост главного тренера подмосковных "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ.

Команда после 30 туров идет на 14-м месте в первенстве.

– Почему вы приняли решение покинуть "Химки"?

– Вне зависимости от лиги, в которой играет команда, у меня есть определенные требования к футболистам. Отступать от них не намерен, опускать требования не хочу. Когда видишь, что у игроков эти требования вызывают напряжение, приводят к давлению и отсюда это влияет на результат, – а его не было, – надо принимать решение. Проанализировал ситуацию, поговорил с руководством и принял решение об уходе. Решил, что не надо мучить ни игроков, ни себя, не надо разочаровывать руководство. В "Краснодаре", моей предыдущей команде, не чувствовал, что игроки не воспринимают требования, не было напряжения. Здесь понимал, что не получается, и решил уйти.

– Чем планируете заняться?

– Есть два предложения в России, интерес из-за границы – необходимо все тщательно взвесить и перед стартом нового сезона принять решение.

– Сильно разочарованы работой в "Химках"?

– Да – тем, что не получилось добиться результата. На схожем уровне, в "Краснодаре-2", все работало – мы много забивали, играли хорошо, был результат. Здесь его нет, что никого не устраивает. (Сергей Егоров)