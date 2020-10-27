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Игорь Пикущак стал главным тренером «Акрона»

19:16
Игорь Пикущак. Фото ФК «Акрон».
Игорь Пикущак. Фото ФК «Акрон».
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Бывший главный тренер «Краснодара-2» Игорь Пикущак возглавил «Акрон». 37-летний специалист подписал контракт с красно-черными до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

Последним местом работы специалиста был «Ной», который по потерянным очкам сейчас входит в тройку чемпионата Армении, а ранее выиграл Кубок страны. Прежде Пикущак был в системе «Краснодара», в том числе возглавлял вторую команду «быков», два года назад при нем мощно дебютировавшую в первом дивизионе.

«Акрон» занимает 17-е место в первенстве Олимп-ФНЛ. Бывший главный тренер тольяттинцев Дмитрий Емельянов покинул команду после 13-ти туров. Последние три встречи «Акрон» проводил с исполняющим обязанности Дмитрием Годунком.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2020/10/27/akron-vozglavil-igor-pikushhak/

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