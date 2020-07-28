Игорь Осинькин: «Четыре года в «Чертаново» пролетели незаметно»

Игорь Осинькин попрощался с «Чертаново», где работал с 2016 по 2020 год. Ранее стало известно, что 55-летний специалист продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

— Четыре года в «Чертаново» пролетели незаметно, — цитирует пресс-служба «Чертаново» Осинькина. — Начали мы практически аутсайдерами второй лиги, а пандемия обрушилась в тот момент, когда мы уже были одной ногой в премьер-лиге... Я очень благодарен Департаменту спорта города Москвы за возможность трудиться в «Чертаново». Спасибо всем работникам академии: тренерам, врачам, учителям, воспитателям, сотрудникам всех подразделений и, конечно, руководству — это топ-менеджеры. Мы работали в действительно семейной атмосфере.

Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моем уходе в «Крылья» — команду из футбольного региона, где я прежде уже работал в Академии Коноплева. Большое спасибо нашим болельщикам за ту теплую атмосферу, которая всегда царила на матчах «Чертаново», за ту поддержку, которую мы с футболистами ощущали буквально каждую секунду. Чертановская часть моей жизни была очень и очень важной. Путь, пройденный вместе с командой, был по-настоящему особенным и навсегда останется в моем сердце. С новым тренером «Чертаново», Денисом Первушиным, последние годы мы работали в тесной связке. Уверен, что он готов эффективно работать на новом уровне. Еще раз всем огромное спасибо! Встретимся на футболе — и уже совсем скоро!