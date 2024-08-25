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Лебеденко: «По ходу прошлого сезона уже появлялось желание завершить карьеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, когда принял решение завершить карьеру.

«По ходу прошлого сезона уже появлялось это желание. После зимней паузы я уже понимал, что это будет мой последний сезон. В тот момент была такая напряженная ситуация в клубе из-за смены руководства и тренерского штаба. Было много сумбурных моментов, когда было не до меня и не до моей прощальной игры. Поэтому переговорили с руководством и договорились, что сделаем это в одном из домашних матчей нового сезона. И мое пожелание было, чтобы эта игра случилась в «Лужниках», где я начинал. Руководство поддержало — спасибо ему за это. И за то, что объединили мой уход с таким прекрасным днем, с вековым праздником, как 100-летний юбилей со дня основания «Торпедо», — приводят «Известия» слова Лебеденко.

17 августа 41-летний россиянин вышел на замену в матче 6-го тура первой лиги против «Нефтехимика» в день 100-летия со дня основания «Торпедо».

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».

Источник: Известия
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
8
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
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Тюмень – Арсенал
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