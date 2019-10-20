Игорь Колыванов: «Вижу в успехах «Торпедо» и свою заслугу»

Экс-главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал первое место столичной команды в первом дивизионе. Черно-белые опережают «Химки» на 6 очков.

— Следите за «Торпедо»?

— А как же? Там же половина команды — мои футболисты, с которыми мы многое прошли. Тот же Сергеев — один из лучших сейчас, и не только он. «Торпедо» идет на первом месте, даже после неудачи с «Чертаново». Сейчас это основная команда в ФНЛ, главный фаворит, судя по тем футболистам, которые есть в составе.

— Обиды на «Торпедо» нет?

— Слушайте, но я же не первый, кого отправили в отставку. Мы провели очень хороший сезон, заняли первое место. У руководства есть определенный план, дай бог чтобы клуб развивался. У меня остались прекрасные отношения и с клубом, и с игроками. Поэтому только теплые слова могу сказать. В футболе ты можешь сегодня здесь работать, завтра — там.

— Ваша заслуга есть в нынешних успехах «Торпедо»? Можно сказать, что команда на вашем багаже играет?

— Плоды каждого тренера остаются. Тем более я расторгнул контракт всего четыре месяца назад. Те мальчишки молодые, которые сейчас играют, определенная заслуга моя в их развитии есть. Я буду рад, если через год эти парни окажутся в премьер-лиге, а оттуда — в сборной России. (Александр Рогулев)