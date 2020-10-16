Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Игорь Безденежных вернулся в «Чайку»

14:07
Теги:

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных перешел на правах аренды в «Чайку», за которую уже выступал в прошлом сезоне, сообщает сайт клуба.

За клуб из Башкирии в текущем чемпионате России 24-летний хавбек сыграл 8 матчей.

В составе «Чайки» в первенстве Олимп-ФНЛ-2019/20 он отметился 5 голами и 4 передачами в 22 встречах.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир