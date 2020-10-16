Игорь Безденежных вернулся в «Чайку»
Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных перешел на правах аренды в «Чайку», за которую уже выступал в прошлом сезоне, сообщает сайт клуба.
За клуб из Башкирии в текущем чемпионате России 24-летний хавбек сыграл 8 матчей.
В составе «Чайки» в первенстве Олимп-ФНЛ-2019/20 он отметился 5 голами и 4 передачами в 22 встречах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.