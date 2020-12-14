Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о возможных приобретениях команды в зимнее трансферное окно, а также о целях москвичей на сезон.

— Конечно. В октябре у нас была встреча с Романом Ивановичем, мы немного, хотя не немного, а существенно, изменили вектор развития, была поставлена задача постараться выйти в РПЛ как можно быстрее, в кратчайшие сроки, Роман Иванович готов нам помогать, — цитирует официальный сайт «Торпедо» Игнашевича. — Серьезных изменений не будет, но слабые места постараемся усилить. Я бы не стал говорить, что 3-4 игрока и точка. Постараемся взять тех, кто точечно усилит нас.

Задачи «выйти — кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и все-таки попасть в РПЛ.

После 29 туров ФНЛ «Торпедо», имея в активе 53 балла, занимает 4-е место в турнирной таблице.