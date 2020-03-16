Болельщики «Торпедо» выразили недовольство результатами команды во время матча 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Текстильщика» (0:0).

Московский клуб не побеждает уже 7 игр кряду, а последняя победа была еще в ноябре 2019 года. «Торпедо» занимает четвертое место в таблице и остатет от лидера на три очка.

Фанаты вывесили на секторе ряд баннеров в адрес главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, который в качестве футболиста на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.

«Игнашевич — троянский конь», — говорится на баннере. Также были со следующим содержанием: «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих».