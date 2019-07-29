08:13 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Игнашевич сможет начать обучение на лицензию Pro только следующим летом

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Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич пойдет учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом.

- Я смогу пойти учиться только следующим летом, сейчас не могу поступить в Академию по закону, - цитируют Игнашевича "РИА "Новости".  Поэтому пока у меня лицензия "А".

Игнашевич руководит "Торпедо" с июня этого года.  Под его руководством клуб одержал три победы, при одном поражении и одной ничьей в 5 первых турах Олимп-ФНЛ.

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https://rsport.ria.ru/20190729/1556958204.html

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