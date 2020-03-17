Игнашевич считает, что центральный защитник должен обладать высоким интеллектом
18:35
Главный тренер «Торпедо» и бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ответил в своем Instagram на вопрос подписчика о главных качествах игроков центра обороны.
— Какими качествами на ваш взгляд должен обладать центральный защитник? — вопрос Игнашевичу.
— 1. Надежность. 2. Надежность. 3. Надежность. 4. Высокий интеллект.
«Торпедо» под руководством Игнашевича после 27 туров занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками.
Сергей Игнашевич ответил на вопрос подписчика. Фото instagram.com