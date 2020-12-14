Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал свое удаление в матче 26-го тура ФНЛ с «Велесом» (0:1).

В той встрече специалист в добавленное время выбежал на поле, вероятно, собираясь выбить второй мяч с поля. Из-за этого он был удален и досматривал игру из подтрибунного помещения.

«Это был очень эмоциональный момент, поскольку мяч с лавки «Велеса» на последних минутах выбросили на поле, а там была наша атака, и я понимал, что судья сейчас, скорее всего, остановит игру, хотя мы шли вперед вдевятером, — цитирует официальный сайт «Торпедо» Игнашевича. — Очень было некрасиво, меня возмутила ситуация, и ноги сами побежали на футбольное поле. Я хотел просто вернуть мяч на лавку, но получилось так, что попал в одного из тренеров «Велеса». В итоге вышло некрасиво, конечно».

После 29 туров ФНЛ «Торпедо», набрав 53 балла, занимает 4-е место в турнирной таблице.