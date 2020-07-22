Игнашевич раскритиковал игроков «Торпедо» после матчей с владимирским «Торпедо» и «Казанкой»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями после товарищеских матчей с владимирским «Торпедо» (3:2) и «Казанкой» (3:4). Он рассказал, что ему не понравилось в игре команды.

«Не понравилось наше общее физическое состояние, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо». — Не понравилось отношение футболистов на контрасте игры с «Балтикой», потому что на калининградцев настрой был хороший, а сегодня с этим компонентом оказалось не очень хорошо. Может быть, это обманчивое впечатление, потому что был ранний матч. Но не хочется искать оправданий, мы призываем всех футболистов не делить встречи на товарищеские и официальные, но, к сожалению, в обоих матчах объем беговой работы оставлял желать лучшего.

Мы не делим соперников на команды ПФЛ, рангом ниже, рангом выше. Мы отталкиваемся от себя, и у футболистов есть список требований, которые мы им предъявляем. Они прекрасно понимают, что им нужно делать на футбольном поле. Сегодня нам не понравилось, как они реализовывали план на игру. Все остальное — с кем мы играем, какого уровня эти команды вообще никого не интересует. И не должно интересовать в данный момент".

Тренер сообщил, что после матча команда получила выходной день. После этого коллектив вернется к тренировкам, а в субботу торпедовцы проведут два товарищеских матча.