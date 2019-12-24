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Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до 2023 года

13:48
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич продлил контракт с клубом до июня 2023 года, сообщается на официальном сайте москвичей.

— Мне очень приятно работать здесь, — приводит слова Инашевича официальный сайт клуба. — Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт.

В текущем сезоне «Торпедо» после 25 матчей занимает второе место в ФНЛ, имея в активе 51 очко.

Дополнительная информация

https://torpedo.ru/news/40721/

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