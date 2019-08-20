Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Игнашевич приехал на матч «Спартак-2» — «Енисей»

15:59
Теги:

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич посетил матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Енисей», информирует официальный Twitter красноярского клуба. Встреча пройдет в Москве, начало — в 16.00 (мск).

Игнашевич присутствует на игре в компании тренерского штаба «Торпедо». Москвичи сыграют с «Енисеем» 25 августа в матче 10-го тура ФНЛ.

Спартак-2 — Енисей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир