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Игнашевич получил удовольствие от игры «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена»

18:59
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Instagram опубликовал видеонарезку с матча 17-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (3:2). Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена».

— Настоящая футбольная атмосфера и красивая игра! — написал в Instagram Игнашевич. - Спасибо всем за поддержку!

«Торпедо» с 43 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» — 14-я строчка и 17 баллов.

Спартак-2 — Торпедо М

«Торпедо» Игнашевича одержало волевую победу над «Спартаком-2» на «Открытие Арена»

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