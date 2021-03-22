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Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

11:26
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Торпедо» на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Контракт с 41-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Сергей Николаевич сегодня попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках. О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», — говорится в сообщении «Торпедо».

«Торпедо» после 31 тура занимает шестое место в таблице первенства ФНЛ.

После зимней паузы московский клуб потерпел четыре поражения подряд и один раз сыграл вничью. Продолжительность серии без побед достигла семи матчей.

Напомним, что Игнашевич стал старшим тренером «Торпедо» в июне 2019 года, а в июне 2020 года он был утвержден главным тренером команды.

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло 4-е место, хотя значительную часть сезона команда лидировала в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42190/

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