Игнашевич поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» на последних минутах

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» (4:2) в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ. Автозаводцы одержали победу, уступая со счетом 1:2 за 10 минут до конца матча.

— Хороший матч. Безусловно нам нужно его занести в актив, — приводит пресс-служба хабаровчан слова Игнашевича. — Поначалу из-за отсутствия концентрации, на мой взгляд, пропустили ранние мячи. Знали, что СКА очень хорошо начинает матчи: 4 мяча забили в первые пятнадцать минут в этих шести турах. К сожалению, тоже мы попали в эту ловушку первых минут матчей в восемь утра. После этого нас сегодня выручила скамейка. Те ребята, которые вышли на замену, безусловно нас усилили. И второй тайм, и концовку матча очень легко было смотреть. Было полное преимущество у нас, я считаю, и в контроле мяча, и в атаке, и в полузащите, и в обороне. Поэтому большой респект нашим ребятам.

— После первых туров СМИ писали, что у «Торпедо» слишком мало очков для той игры, которую они показывают. В последних двух турах 6 очков, 9 забитых мячей. Нашли решение?

— Мы достаточно регулярно создавали моменты и владели преимуществом в прошедших матчах, но не забивали, что заставило нервничать в первую очередь наших болельщиков.

Благодаря победе «Торпедо» вышло на 5-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ-2020/21, на счету автозаводцев 12 очков. Следующий матч команда Сергея Игнашевича проведет против «Чайки», встреча запланирована на среду, 9 сентября. Начало — в 18.00 по московскому времени.