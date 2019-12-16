Игнашевич отправится на стажировку в «Марсель» к Виллаш-Боашу

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сообщил, что зимой отправится на стажировку в «Марсель». Московская команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

— Практикуюсь ежедневно, — цитируют Игнашевича «Известия». — Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.

Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге 1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.