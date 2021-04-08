Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб.

— Как был обставлен ваш уход из «Торпедо»?

— Буднично. После поражения в Нижнем Новгороде поговорил с руководством. Приняли решение расстаться. Всё.

— «Руководство» — это Роман Авдеев, владелец клуба? Или Денис Маслов, генеральный директор?

— Я разговаривал с Масловым.

— Я-то думал, уйти из «Торпедо» — ваше решение.

— Нет. Не мое.

— Просто мелькнула информация, что еще после игры с «Оренбургом» вы написали заявление, но его не приняли.

— Неправда.

— Отправляясь в Нижний Новгород, предполагали, что в случае поражения этот матч будет для вас последним?

— Нет. Подобные мысли могут посещать, если ты не уверен и в своих действиях, и в команде. Если она стала неуправляемой. А твоя работа только раздражает — в первую очередь футболистов. Здесь такого даже близко не было. Да, до выезда в Нижний Новгород проиграли три матча подряд. Но мы понимали, за счет чего можем вылезти из сложной ситуации и начать набирать очки. К тому же календарь в оставшихся турах был уже попроще.

— То, что произошло с «Торпедо» после возобновления сезона — провал? Или другое слово подберете?

— Если отталкиваться от результата, мы неудачно вошли во вторую часть чемпионата. Но называть это провалом я бы не стал. Потому что провал — когда проседаешь по всем фронтам. Играешь без мяча, у команды вообще ничего не получается. Она обречена. Но обреченности у «Торпедо» точно не просматривалось.

— Радостно слышать.

— Вот был у нас разговор с футболистами. Обсуждали, что упустили в этих матчах, как все исправить. По лицам ребят видел — они понимают, что нужно делать. Повторяю, команда была управляемой. Для меня это самое главное. Можно взглянуть на статистику.

— Давайте.

— В пяти турах после рестарта мы превзошли всех соперников по количеству спринтов. Больше контролировали мяч. Это говорит о том, что правильно начинали атаки, при потерях мяча сразу вступали в единоборства. И в целом владели преимуществом. С поправкой на то, что и в Оренбурге, и в Нижнем Новгороде пропускали уже на второй минуте.

(Александр Кружков)

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