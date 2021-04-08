Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал о нюансах работы в ФНЛ и вспомнил самый экстремальный выезд.

— С ужасом думаете о том, что рано или поздно придется снова нырнуть в ФНЛ?

— Почему?

— Адский график, перелеты от Хабаровска до Калининграда...

— Я бы хотел работать в премьер-лиге. Но и ФНЛ не пугает. За два года ко всему привык. Иногда чувствовал себя как врач «Скорой помощи».

— То есть?

— Такая же работа на износ, в режиме нон-стоп. Календарь очень плотный, тур каждые три-четыре дня, нет пауз на матчи сборных. Времени не хватает ни на семью, ни на книги, ни на фильмы. Любую свободную минуту используешь для того, чтобы посмотреть матч своей команды. Или ближайшего соперника. Плюс колоссальная текучка кадров. В ФНЛ у 80 процентов игроков контракты подписаны на год. Отсюда бесконечная ротация. Вот в прошлом сезоне у нас была одна команда. А в этом из основной обоймы остались трое — Рязанцев, Магаль и Лебеденко.

— Самый экстремальный выезд?

— 5-го сентября играли в Хабаровске, а 9-го — в Песчанокопском. То, что в этих матчах взяли 6 очков — маленький подвиг. Правда, затратили столько сил, что через 10 дней попали в функциональную яму.

— Долго добираться в Песчанокопское?

— Почти как в Хабаровск! Сначала в Ростов летишь два часа. Оттуда три на автобусе до Сальска. Там ночуешь, а в день игры еще час пилишь на стадион, где принимает соперников «Чайка». Ну и неприятный бонус — вылететь сразу после матча не получается. Мы же всегда привязаны к рейсовым самолетам.

(Александр Кружков)

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