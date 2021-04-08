Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, чему научился у Валерия Газзаева, с которым как игрок работал в ЦСКА и сборной России.

— Недавно вы обронили в интервью: «У Валерия Газзаева взял больше, чем у остальных тренеров». Вот бы не подумал.

— Да я и сам не ожидал. Но оглядываясь назад, понимаю, насколько эффективно он работал. Сейчас в тренировочном процессе часто от этого опыта отталкиваюсь.

— Что конкретно переняли?

— Не всё, конечно. Но многое. Механизмы управления командой. Умение мотивировать игроков. Схему с тремя центральными защитниками. Требования к позициям — и атакующей группе, и оборонительной...

— В бассейне заставляете игроков сидеть под водой, задержав дыхание?

— Нет. В ЦСКА это упражнение я уже не застал.

— А ежедневные взвешивания практикуете?

— В «Торпедо» они бывали исключительно на сборах — в первую неделю после возвращения команды из отпуска. В дальнейшем полагался на профессионализм футболистов. Никто не подводил.

— Знаменитая история — в 2008-м на сборе ЦСКА вы спрятали весы, и Газзаев лишил вас капитанской повязки. Сегодня на месте Валерия Георгиевича поступили бы так же?

— Я бы постарался не доводить ситуацию до крайности. Может, заблуждаюсь, но мне кажется, нашел бы компромисс с игроком.

— Тогда вы были не правы?

— Безусловно. Не должен футболист так себя вести. Впрочем, уже до того момента, как забрал весы, многое было сделано неправильно. А мои попытки поговорить с тренером, объяснить свою позицию ни к чему не привели. К сожалению.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Сергея Игнашевича