Игнашевич — о Газзаеве: «Многое у него перенял. Сам не ожидал»
Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, чему научился у Валерия Газзаева, с которым как игрок работал в ЦСКА и сборной России.
— Недавно вы обронили в интервью: «У Валерия Газзаева взял больше, чем у остальных тренеров». Вот бы не подумал.
— Да я и сам не ожидал. Но оглядываясь назад, понимаю, насколько эффективно он работал. Сейчас в тренировочном процессе часто от этого опыта отталкиваюсь.
— Что конкретно переняли?
— Не всё, конечно. Но многое. Механизмы управления командой. Умение мотивировать игроков. Схему с тремя центральными защитниками. Требования к позициям — и атакующей группе, и оборонительной...
— В бассейне заставляете игроков сидеть под водой, задержав дыхание?
— Нет. В ЦСКА это упражнение я уже не застал.
— А ежедневные взвешивания практикуете?
— В «Торпедо» они бывали исключительно на сборах — в первую неделю после возвращения команды из отпуска. В дальнейшем полагался на профессионализм футболистов. Никто не подводил.
— Знаменитая история — в 2008-м на сборе ЦСКА вы спрятали весы, и Газзаев лишил вас капитанской повязки. Сегодня на месте Валерия Георгиевича поступили бы так же?
— Я бы постарался не доводить ситуацию до крайности. Может, заблуждаюсь, но мне кажется, нашел бы компромисс с игроком.
— Тогда вы были не правы?
— Безусловно. Не должен футболист так себя вести. Впрочем, уже до того момента, как забрал весы, многое было сделано неправильно. А мои попытки поговорить с тренером, объяснить свою позицию ни к чему не привели. К сожалению.
(Александр Кружков)
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